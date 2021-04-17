Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире17 апреля 2021 0:31

Посол США Джон Салливан прокомментировал ответные санкции России

Представитель дипведомства отметил, что американская сторона уже ознакомилась с публикацией на сайте российского МИД
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Посол США Джон Салливан прокомментировал ответные санкции России

Посол США Джон Салливан прокомментировал ответные санкции России

Фото: REUTERS

Посольство США начало изучать ответные меры Москвы на американские санкции, введенные накануне. Об этом говорится в заявлении главы дипведомства в РФ Джона Салливана.

Отмечается, что американские дипломаты уже ознакомились с публикацией на сайте российского МИД и консультируются о дальнейших действиях с Вашингтоном.

- На данный момент мы не получали дипломатических писем с деталями о действиях российского правительства в отношении дипмиссии США в РФ, - уточнил Салливан, слова которого цитируют РИА Новости.