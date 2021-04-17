Ученые рассказали, как определить постковидный синдром у детей по двум признакам

Постковидный синдром может возникать как у взрослых, перенесших коронавирусную инфекцию, так и у детей. О том, как можно распознать признаки этого синдрома у несовершеннолетних, выяснили ученые. Свои выводы они опубликовали в научном докладе*, с которым ознакомился kp.ru.

По мнению экспертов, достаточно обратить внимание всего на два важных признака, чтобы установить постковидный синдром у детей и подростков до 19 лет.

Так, согласно результатам их исследования, у несовершеннолетних чаще всего наблюдаются различные нарушения в работе сердца (100% - частота проявления симптома) и лихорадка больше 4 дней, астения (упадок сил, усталость, слабость, бессилие, 100%).

Среди других признаков наличия постковидного синдрома у детей специалисты выделяют еще целый ряд проявлений:

- конъюнктивит 89%

- расстройства ЖКТ (диарея, рвота, или боли в животе) 83%

- сложности с дыханием 65%

- увеличение лимфатических узлов на шее и в брыжейке (орган пищеварения) 60%

- сыпь на руках 57%

- красные сухие и потрескавшиеся губы 54%

- неврологические нарушения 31%

* По докладу: Детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19. Российский университет дружбы народов, кафедра педиатрии, 2020 год.

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