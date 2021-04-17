Власти Японии не намерены отказываться от Олимпиады

Правительство Японии не намерено отказываться от проведения летних Олимпийских игр 2021 года в Токио несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время выступления на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по итогам двусторонних переговоров.

- Я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку, - заявил представитель Японии.