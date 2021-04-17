Тяжелая форма коронавируса грозит детям с астмой, ожирением и диабетом

У одних детей может развиваться постковидный синдром, а у других нет. С чем именно это связано специалисты пока точно сказать не берутся. Однако уже сейчас врачи напоминают, что существуют группы риска детей, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом, что грозит тяжелым течением болезни. Об этом говорится в отчете исследователей с которым ознакомился KP.ru.

Так, в эту категорию эксперты отнесли детей в возрасте до 1 года. Другие дети, независимо от возраста, также находятся в группе риска, если у них есть следующие заболевания:

- Астма или хроническое заболевание легких;

- Диабет;

- Генетические, неврологические или метаболические заболевания;

- Серповидноклеточная анемия;

- Врожденные болезни сердца;

- Иммуносупрессия (иммунная система ослаблена из-за заболеваний или приема лекарств);

- Дети с множественными хроническими состояниями;

- Ожирение.

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