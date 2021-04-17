Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Адлере

Фото с места аварии/ предоставлено КП очевидцем

В Адлере на улице Каспийской произошла серьезная авария, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

Как сообщил kp.ru источник, участниками лобового столкновения стали водители автомобилей Opel и Nissan.

предоставлено КП очевидцем

- Авто получили сильные повреждения. В результате аварии погиб один человек и трое пострадали. Состояние двух раненых оценивается как тяжелое, третий пострадавший получил легкие повреждения, - сообщил источник.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.