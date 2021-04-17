Космонавты с МКС возвращаются на Землю на корабле "Союз МС-17" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Улетающий на Землю экипаж Международной космической станции в составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американки Кэтлин Рубинс, перешел на борт космического корабля "Союз МС-17".

Как стало известно из трансляции на сайте Роскосмоса, они уже закрыли за собой переходной люк и теперь направляются домой, на Землю.

После отбытия троих космонавтов на станции останутся семь человек, в том числе двое российских космонавтов.

Посадка корабля "Союз МС-17" запланирована на в Казахстане на 17 апреля, ориентировочно на 7:56 утра по московскому времени.