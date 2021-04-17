Вильфанд предупредил россиян о наступлении затяжных дождей на следующей неделе Фото: Олег ЗОЛОТО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменениях погоды на территории страны.

По его словам, в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) уже во вторник, 20 апреля, придут обложные дожди и облачная погода.

- Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, это будут обложные дожди, продолжительные, - рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая поджидает в апреле россиян. В Москве температура будет резко меняться, в какие-то дни будет по -летнему жарко, а в другие дни - зябко и промозгло. Виной всего снижающееся атмосферное давление. Оно приблизит холодный атмосферный фронт, который отметится небольшим дождем.