В Бразилии женщин призвали воздержаться от беременности из-за коронавируса

В Минздрав Бразилии рекомендовали женщинам по мере возможности отложить планирование беременности.

По мнению экспертов ведомства, это поможет избежать возможного риска заражения коронавирусом. Все дело в том, что новые варианты cоvid-19 более агрессивно проявляются именно у женщин, которые ждут ребенка. Об этом заявил секретарь министерства по вопросам первичной медико-санитарной помощи Рафаэль Камара, слова которого цитируют РИА Новости.

Однако представитель бразильского ведомства признал, что по данному вопросу не было проведено ни международных, ни национальных исследований.