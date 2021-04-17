Начало испытаний ударного дрона "Сириус" запланировано на 2022 год

В России создание первого опытного образца нового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" должно завершиться в 2022 году.

Отмечается, в том же году планируется приступить к его летным испытаниям.

- Работы по созданию беспилотника "Сириуса" планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полет и начнется программа его летных испытаний, - сообщил РИА Новости источник.

Напомним, дрон "Сириус" создает компания "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020". Предполагается, что новый российский беспилотник сможет нести управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" массой до 100 кг.