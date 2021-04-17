Последние новости на утро 17 апреля 2021: Космонавты с МКС возвращаются на Землю на корабле "Союз МС-17"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 17 апреля 2021 года. Улетающий на Землю экипаж Международной космической станции перешел на борт космического корабля "Союз МС-17". Космонавты уже закрыли за собой переходной люк и теперь направляются домой, на Землю. В составе тех, кто приземлится сегодня на специальной площадке в Казахстане, - россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Посадка корабля "Союз МС-17" запланирована на 7:56 утра по московскому времени. После отбытия троих космонавтов на МКС осталось семь человек, в том числе двое российских космонавтов.

В Санкт-Петербурге поздней ночью 16 апреля пожарным удалось полностью потушить пожар на "Невской мануфактуре", который начался в понедельник, 12 апреля. Причины возгорания устанавливают специалисты, а следователи разбираются в версиях случившегося.

Олимпиаде-2021 быть. Правительство Японии не намерено отказываться от проведения летних Олимпийских игр в Токио несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране из-за коронавируса. Такое решение назвали символом глобального единства.

Во Франции восемь человек скончались из-за тромбоза, который появился у граждан после вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Всего там выявлено 23 негативные реакции на вакцину.

В Гидрометцентре предупредили россиян об изменениях погоды в регионах Центрального федерального округа. Уже во вторник, 20 апреля, туда придут обложные дожди и облачная погода. По словам Романа Вильфанда, "погода будет грустная".

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, эпидобстановка еще недостаточно стабильна. Однако здесь многое зависит от граждан - нужно соблюдать рекомендации, носить маски и прививаться от covid-19.