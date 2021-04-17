Депутат Госдумы назвал наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат российской Государственной думы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах российской стороны ограничить доступ в Азов и Черное море. Об этом депутат сказал субботу, 17 апреля.

Накануне Североатлантический альянс заявил, что обеспокоен планами РФ ограничить доступ в некоторые зоны черного моря. НАТО призвали обеспечить свободный доступ в украинские порты на Азовском море, а также свободу судоходства.

- Мы самостоятельно решим, кого пускать через наш пролив. Пускай рассыпаются в призывах перед другой аудиторией. Наглость этих господ не знает разумных границ: то Крым им отдай, то пролив освободи. Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, - заявил Руслан Бальбек в интервью РИА Новости.

В соответствии с информацией бюллетеня Управления навигации и океанографии российского министерства обороны с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября текущего года будет приостановлено осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных судов и иных государственных кораблей в трех районах Черного моря. В Минобороны подчеркивали, что это не будет создавать препятствие судоходству через Керченский пролив. Планируемые к закрытию зоны находятся внутри территориальных вод России.