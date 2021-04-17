США заявили о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты заявили о своей готовности защищать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, применяя для этого все доступные средства, в том числе ядерное оружие. Об этом в субботу, 17 апреля, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров между американским лидером Джозефом Байденом и главой японского правительства Ёсихидэ Сугой.

- Американская сторона подтверждают свою непоколебимую поддержу безопасности Японии, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные. Байден и Суга подтвердили, что пятая статья двустороннего договора о безопасности распространяется на острова Сенкаку. Вместе мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на подрыв управления Японией островами Сенкаку, - говорится в заявлении.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) в настоящее время находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с китайской стороной.

В соответствии с пятой статьей Договора от 1960 года, США и Япония расценивают любую военную агрессию против союзника в качестве угрозы собственной нацбезопасности, поэтому в рамках соглашения стороны могут действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Как писал сайт kp.ru, накануне Пентагон подтвердил, что США готовы помочь Японии в территориальном споре с КНР и защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку.