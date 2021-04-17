ВСУ оценили свой потенциал в случае противостояния с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные изучают различные сценарии обороны в случае противостояния с Россией без привлечения вооруженных сил союзников. Об этом в субботу, 17 апреля, заявил командующий Операцией объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев.

- Все наши планы отрабатываются без привлечения армий союзников. В случае обострения украинская сторона рассчитывает на увеличение материально-технической помощи. А сил наших ВС и иных составляющих сектора обороны вполне достаточно, - сказал он в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Украина и страны Запада в последнее время периодически заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых России «агрессивных действий» на Украине. Комментируя подобные высказывания, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это не должно беспокоить иностранные государства, поскольку никак им не угрожает. Россия также неоднократно указывала, что не является стороной конфликта на востоке Украины.