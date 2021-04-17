В Ростуризме предложат вывозить россиян из Турции за десять тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Вывоз российских туристов с территории Турции в условиях отсутствия специализированных рейсов можно организовать на платной основе, однако цены должно быть фиксированной – например, 10-12 тысяч рублей. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил глава Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

- По десять тысяч у каждого с собой есть. Так получится вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс путешественники получат возврат средств. Мы предложим такой вариант на заседании штаба в понедельник-вторник. Это было бы идеальным выходом из ситуации, - отметил председатель совета в интервью газете «Известия».

Дмитрий Давыденко отметил, что из-за отсутствия вывозных рейсов российским туристам, скорее всего, придется возвращаться через государства, с которыми у России открыто авиасообщение: Белоруссия, Казахстан, Азербайджан или Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, государству нужно обеспечить вывозные рейсы с фиксированной ценой и возможностью приобрести билеты через единый портал государственных услуг.

В пресс-службе Ростуризма отметили, что вопрос об организации вывозных рейсов из Турции для россиян вынесен на обсуждение, решение будет принято в ходе заседания в начале следующей недели.

Напомним, Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией на фоне вспышки коронавирусной инфекции в этих странах. Ограничение будет действовать с 15 апреля по 1 июня текущего 2021 года.