Боец Вадим Немков победил Дэвиса и защитил титул чемпиона Bellator. Фото: Instagram Вадима Немкова

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков победил американского спортсмена Фила Дэвиса в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Бой прошел в минувшую пятницу, 17 апреля, в Анкасвилле и стал главным событием турнира Bellator 257.

Продолжался бой все пять раундов и завершился со счетом со счётом 48:47. По итогам судьи единогласно отдали победу российской бойцу.

- По сравнению с первым боем с Дэвисом я особо ничего не менял. Задача была работать в стойке, перебивать и защищаться от переводов. Боем я доволен, но были и ошибки. Я готовился к этому бою как к 25-минутной схватке: Фила тяжело нокаутировать, - отметил Вадим Немков после поединка.

Для российского спортсмена эта защита стала первой в рамках Bellator. В настоящее время на его счету 3 побед и два поражения в MMA. Фил Дэвис потерпел шестое поражение при 22 выигранных боях.

В полуфинале Гран-при Bellator Немков встретится с победителем пары Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон.