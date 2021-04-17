Девять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Варшавском шоссе в российской столице этим утром произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

- На Варшавском шоссе в районе дома номер девять столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника аварии уже смогли освободить проезжую часть самостоятельно, - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что движение по автомобильной дороге в сторону центра города затруднено на три километра. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники московских оперативных служб.

Как писал сайт kp.ru, накануне в российской столице пассажирский автобус № 901 врезался в фонарный столб на улице Марксистская. Водителю транспортного средства стало плохо за рулем.