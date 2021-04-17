Корабли Каспийской флотилии завершили переход в Черное море Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Корабли Каспийской флотилии завершили переход в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Отряд из 15 кораблей, в который вошли три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, перешли из Каспийского в Черное море в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

- После выхода из Керченского пролива суда были направлены в назначенный район в соответствии с планом проведения контрольной проверки за зимний период обучения. Вчера отряд кораблей флотилии перешёл в оперативное подчинение Черноморскому флоту, а также пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк, - говорится в сообщении.

Корабли во время перехода из одного море в другое прошли по Волго-Донскому каналу протяженностью свыше сотни километров, преодолели тринадцать шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск. Позже эти суда во взаимодействии с силами Черноморского флота будут участвовать в зачётных морских учениях.