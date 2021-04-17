Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: REUTERS

Российские фигуристы Анастасия Мишина - Александр Галлямов получили 151,59 балла за произвольное выступление в парном катании на командном ЧМ. Это - лучшая сумма, американская пара проиграла почти 18 очков нашим, что является невероятным преимуществом. За технику россияне получили 79,43 балла, компоненты были оценены судьями в 72,16.

Второе место у американской пары Алекса Книрим - Брендон Фрейзер - 133,63 балла. Третья позиция по итогам произвольной программы у спортивных пар - за японцами Рику Миура - Рюити Кихара (130,83).

Перед последним видом программы, женское одиночное катание, сборная России уверенно лидирует - 103 балла. Наши выиграли 5 из 7 проведенных видов. Сборная США набрала 94 очка и имеет крайне призрачные шансы, чтобы обойти наших. Япония - третья (88 очков). Напомним, что командный ЧМ по фигурному катанию проводится с 2009 года. Но еще ни разу в истории россияне не побеждали на этом турнире.

Прокаты в женском одиночном катании начнутся после 10:50 по московскому времени и финишируют в 12:40. После чего станет известен итог соревнований.