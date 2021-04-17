Москвичи выстроились в очередь в первый день работы Мавзолея Ленина Фото: Иван МАКЕЕВ

С сегодняшнего дня Федеральная служба охраны возобновила допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Утром в субботу, 17 апреля, к мавзолею выстроилась целая очередь жителей российской столицы.

Мавзолей Ленина был закрыт с 17 ноября минувшего 2020 года из-за активного распространения коронавирусной инфекции. А в марте в мавзолее начались профилактические работы. Сегодня ФСО вновь открыла Мавзолей, однако предупредила, что в нем необходимо соблюдать санитарные рекомендации. Сегодня утром у входа в усыпальницу выстроилась очередь из около 300 человек.

Санитарный правила в памятнике-усыпальнице такие же, как и в других общественных местах города. Для входа посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем посетителя измеряют температуру тела. Кроме того, во время посещения Мавзолея необходимо соблюдать установленную социальную дистанцию.