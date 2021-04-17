Эксперты назвали вакансии с зарплатами от 500 тысяч рублей в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брокеры, стоматологи и директора в России могут получать «космические» заработные платы от 500 тысяч рублей в месяц. С начала 2021 года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с такими доходами. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в службе исследований HeadHunter.

В настоящее время в РФ есть около тысяч свободных вакансий с заработной платой в полмиллиона рублей. Большинство из них открыты в Москве и Московской области, около трети – в Краснодарском крае, восемь процентов - в Санкт-Петербурге и по два процента в Татарстане и Свердловской области.

Чаще всего «космические» зарплаты предлагают в таких профессиональных сферах, как продажи, строительство и недвижимость, IT, интернет и высший менеджмент. При этом около восьми процентов предполагают работу в удаленном формате. В каждой десятой вакансии с зарплатой в 500 тысяч рублей среди требований указано знание английского языка.

В рейтинге вакансий с такими большими зарплатами первые места занимают брокер по работе с клиентами (600 тысяч – три миллиона рублей до вычета НДФЛ), генеральный директор международного бизнеса (800 тысяч – 1,5 миллиона рублей), а также директор по развитию в рекламное агентство (400 тысяч – три миллиона рублей), пишет РИА Новости.

На такие же высокие заработные платы претендовать могут стоматололог-ортопед, директор по персоналу и управляющий директор золотодобывающей компании.

Как писал сайт kp.ru, в Роскосмосе накануне сообщили, что зарплата опытных космонавтов в России превысит 500 тысяч рублей в месяц, а у кандидатов в космонавты доходы увеличатся до 300 тысяч рублей в месяц.