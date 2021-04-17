МИД Украины готовит ответ после задержания своего консула в Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы украинского министерства иностранных дел Евгений Енин заявила, что Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как «враждебные действия» со стороны России и уже готовит ответные меры относительно российских дипломатов.

Евгений Енин назвал данный инцидент «очередной провокацией» против украинской стороны.

- В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности наше государство готовит ответ в отношении российских дипломатов, - заявил замглавы украинского внешнеполитического ведомства в комментарии агентству УНН в субботу, 17 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне сотрудники российской ФСБ задержали с поличным консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка, когда он встречался с российским гражданином для получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.