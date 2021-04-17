В России 17 апреля 2021 выявлен 9 321 случай заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России выявили еще 9 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 4 693 469 случаев коронавируса. Об этом в субботу, 17 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения сегодня зафиксировали в Москве (2 822), Санкт-Петербурге (701) и в Московской области. У 12,4 процента новых инфицированных нет симптомов заболевания.

За прошедшие сутки от коронавируса или осложнений после него скончались 398 россиян, всего медики зарегистрировали 105 193 летальных исхода от инфекции в России. Выздоровели после заражения еще 8 832 жителя страны, всего выздоровели 4 319 389 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне эпидемиологическую ситуацию на фоне пандемии коронавируса в России оценила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Эксперт отметила, что число заражённых в стране за сутки на протяжении месяца говорит о том, что ситуация с пандемией все еще недостаточно стабильна.