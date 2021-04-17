Пушков назвал причины заинтересованности Байдена в саммите с Путиным Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского президента Джозефа Байдена провести двусторонний саммит с Россией. Член Совета Федерации в своем Telegram-канале в субботу, 17 апреля, объяснил, что у этой инициативы есть три причины.

В первую очередь, по словам Пушкова, идея саммита связана с эскалацией конфликта на востоке Украины, последствия которого могут отразиться и на позициях американской стороны.

- Байден опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового конфликта, в котором Штаты не смогут воевать на стороне Украины. Повторение предыдущей ситуации стало бы сильным ударом по позициям США, Байден стремится этого избежать, - отметил сенатор.

Алексей Пушков сообщил, что американский лидер также осознает уязвимость своего государства перед новейшими российскими вооружениями.

Наконец, Джозеф Байден видит во встрече с российским президентом Владимиром Путиным возможность «вернуть Россию в мировое сообщество». При этом США потребуют от России уступки в обмен на возвращение в «большую восьмерку».

- В обмен он потребует от России крупных уступок. Идея возвращения России в G8 в обмен на отказ поддерживать ДНР и ЛНР выдвигалась на Западе уже не раз. Москва же не раз отвечала, что формат G8 для нее не представляет интереса, - заключил сенатор.

Напомним, накануне Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Вскоре после этого США ввели против России новые санкции и выслали десять сотрудников российской дипмиссии.

Как сообщал сайт Kp.ru, представитель американской администрации сразу после введения санкций против России заявил, что в Белом доме считают саммит президентов РФ и США «жизненно важным».

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