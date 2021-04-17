Не умеющий петь россиянин стал «заложником» фанатов «Фабрики звезд» в Китае. Фото: кадр из видео

В китайской версии «Фабрики звезд» - шоу талантов Produce Camp 2021 (Chuang 2021) - прославился российский студент из Владивостока, которые не умет петь и танцевать. 27-летний Влад Иванов попал на шоу и прославился, собрав целую армию фанатов в социальных сетях, совершенно случайно.

Китайское шоу талантов 2021 стало выходить в эфир на местном телевидении 17 февраля. К середине апреля зрители увидели восемь эпизодов программы из десяти. Китайская «Фабрика звезд» уже приближается к финалу, однако внимание пользователей интернета она привлекла не талантливыми представителями китайской молодежи, а участием российского студента.

Влад Иванов сообщил, что попал в проект случайно. Он учился в университете в Шанхае, работал репетитором, переводчиком и моделью. По просьбе своего приятеля из агентства талантов King Holdings Влад однажды приехал на остров Хайнань, где миловидную внешность русского парня заметили организаторы проекта.

Студент выбрал себе псевдоним Лелуш по имени героя одного из известных аниме. Влад был уверен, что в скором времени из проекта его выгонят, ведь парень совершенно не умеет петь или танцевать. Однако все обернулось иначе: красивый молодой человек мгновенно стал местной звездой.

При этом россиянин уже хочет покинуть китайскую «Фабрику звезд», но он стал настоящим «заложником» проекта: контракт не дает ему это сделать. При разрыве контракта участнику шоу грозит большой штраф.