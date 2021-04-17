Сенатор Джабаров прокомментировал задержание украинского консула в Петербурге

Задержанный украинский консул Александр Сосонюк. Фото: Facebook

Задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге свидетельствует о наличии неопровержимых доказательств его противоправных действий. Украины ведет против России подрывную деятельности. Об этом в субботу, 17 апреля, заявил заместитель главы международного комитета российского Совета Федерации Владимир Джабаров.

- Если правоохранители пошли на адержание консула, значит, были неопровержимые доказательства противоправных действий с его стороны. Теперь Александра Сосонюка могут выслать из РФ, а Украина уже заявила об ответных мерах. От того, что они вышлют нашего консула или еще кого-то, ничего не поменяется, - сказал сенатор в интервью изданию РИА Новости.

Замглавы комитета Совета Федерации отметил, что вина за курс на продолжение конфронтации между Москвой и Киевом ложится исключительно на Украину, которая «занимается подрывной работой против российского государства».

Как сообщал сайт kp.ru, в ФСБ сегодня сообщили, что украинский консул задержан с поличным в ходе встречи с гражданином РФ при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов. Позже МИД Украины заявил, что Киев готовит ответные меры.

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