Щербакова о победе на командном ЧМ: «Просто каталась и старалась получить удовольствие» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Спортсменка сообщила, что перед выступлением уже знала о досрочной победе России на командном ЧМ, поэтому просто выступала в свое удовольствие.

- Я была очень горда, когда узнала, что поеду на командный чемпионат мира и буду в составе российской сборной. Очень хотела показать хорошее катание и принести как можно больше очков. Перед сегодняшним выступлением я узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие. Надеюсь, что всем понравилось, - цитирует слова Анны Щербаковой издание «Sport24» в субботу, 17 апреля.

Напомним, Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц, который проходил в японской Осаке.

Российская сборная выиграла в общем зачете командного ЧМ, набрав 125 баллов. Российские фигуристы впервые стали победителями турнира.

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