Власти Ирана назвали имя устроившего диверсию на ядерном объекте в Натанзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иранские власти заявили, что диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована иранцем Резой Карими. Об этом сообщает в субботу, 17 апреля, телерадиовещательная корпорация IRIB, ссылаясь на информацию разведки страны.

Сообщается, что непосредственно перед диверсией на ядерном объекте в Натанзе подозреваемый бежал из страны.

- Это Реза Кадими, 43 года, он работал на этом объекте. Он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности, - говорится в сообщении иранской телерадиовещательной корпорации.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 апреля иранская организация по атомной энергии заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Чуть позже вице-президент Ирана и руководитель Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что авария в распределительной электросети на ядерном объекте произошла в результате террористического акта.