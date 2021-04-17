Королевская семья Великобритании опубликовала видео в память о принце Филиппе Фото: REUTERS

Британская королевская семья опубликовала видео в память погибшем супруге королевы герцоге Эдинбургском Филиппе. Видео обнародовали в социальных сетях королевской семьи в субботу, 17 апреля, в день похорон принца.

- Это ролик в память невероятной жизни принца Филиппа, которая была уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению, - говорится в сопроводительном комментарии к записи.

В видео продолжительностью в 2 минуты 15 секунда показывают фотографии супруга Елизаветы II - от детских до последних, в самые разные периоды его жизни. В ролике можно увидеть фотографии принца Филиппа в кругу семьи, а также при исполнении военных и официальных обязанностей. Королевская семья также обнародовала снимок принца и королевы в шотландском замке Балморал во время летнего отдыха.

Принц Филипп, который умер 9 апреля этого года, будет похоронен сегодня в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке. Для останков герцога эта усыпальница станет только временным пристанищем: после смерти его вдовы тело принца перенесут в предел, где уже покоятся родители королевы, ее младшая сестра, и где будет похоронена сама Елизавета II. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться после смерти.