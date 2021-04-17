Канцлер Австрии сочтет за честь проведение саммита Путина и Байдена в Вене

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «большой честью» проведение саммита Путина и Байдена в Вене Фото: REUTERS

Австрийские власти совместно с властями России и Вашингтона прорабатывают вопрос о проведении саммита президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Вене. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, австрийская столица является возможным местом для встречи лидеров России и США.

- Мы уже находимся в контакте с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно состоится. Для всего мира, для всей Европы проведение этой встречи станет позитивным моментом вне зависимости от того, где в итоге пройдет саммит. Но, я думаю, что он состоится именно в Вене. Для нас это будет большой честью, - сказал Себастьян Курц в интервью немецкому порталу The Pioneer.

Как писал сайт kp.ru, представитель американской администрации накануне заявил, что в Белом доме считают саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена «жизненно важным».

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