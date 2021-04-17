Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 26-го тура РФПЛ. У хозяев в этой игре точно не будет голкипера Гильерме, который получил дисквалификацию за жесты во время игры против Спартака. Его сменит дублер Антон Коченков. Антон Миранчук - будет в запасе, а проводящий яркую весну форвард Федор Смолов - в основе.

Стартовый состав Локомотива: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Титков, Эдер, Лисакович.

Ростовчане представили в целом боевой состав, который сыгрался в весенней части сезона. В центре поля обращает на себя внимание наличие японского полузащитника Хашимото, который ранее пропустил много из-за травмы.

Стартовый состав Ростова: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Павловец, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ростов. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени.