Россия высылает задержанного украинского консула

Россия высылает украинского консула, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации, сообщили в МИД РФ.

Временный поверенный в делах Украины вызван в российский МИД в связи с противоправной деятельностью консула в Петербурге.

- С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, - сказано в сообщении ведомства.