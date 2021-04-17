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Политика17 апреля 2021 15:33

Россия высылает задержанного украинского консула

Сосонюку рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля
Анастасия РЫШКОВА
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Россия высылает украинского консула, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации, сообщили в МИД РФ.

Временный поверенный в делах Украины вызван в российский МИД в связи с противоправной деятельностью консула в Петербурге.

- С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, - сказано в сообщении ведомства.