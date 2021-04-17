В Британии начались похороны принца Филиппа.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Британии 17 апреля начались похороны принца Филиппа. Церемония прощания с герцогом Эдинбургским проходит в Виндзорском дворце. На ней присутствуют лишь члены королевской семьи.
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию траурной церемонии.
Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни. В королевстве объявлен национальный траур.
Траурная церемония
Фото: REUTERS
Ранее принц Филипп перенес коронавирус и операцию на сердце.
10 апреля в память о принце в Лондоне и других городах Великобритании, а также на военных базах и кораблях британского флота, состоялся оружейный салют.
Принц Гарри впервые за год вернулся на родину, чтобы проститься с принцем Филиппом, который приходится ему дедушкой. При этом его жена Меган Маркл из-за второй беременности может остаться в США и пропустить церемонию прощания с герцогом.
Королевская семья провожает принца Филиппа в последний путь.
Фото: REUTERS