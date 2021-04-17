Моргенштерн - о деле против него: Суду предстоит послушать много хорошей музыки

Певца обвинили в пропоганде наркотиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Моргенштерн прокомментировал возбуждение против него дела о пропаганде наркотиков. Он зависал свое видеообращение в Instagram.

«Суду и экспертам предстоит послушать много отличной музыки!», - сказал обвиняемый.

Напомним, управление по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по российской столице возбудило административное дело против рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для возбуждения дела стали клипы «Розовое вино-2» и «Family».

При этом адвокат рэпера Сергей Жорин не прокомментировал случай.

Ранее в Госдуме призвали запретить клип DJ Smash и Моргенштерна, снятый в храме. По мнению депутата Сергея Гаврилова, музыканты оскорбляют чувства верующих. Он обратился в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.