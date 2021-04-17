Пользователи Твиттер сообщили о перебоях в работе соцсети 17 апреля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Твиттер сообщили о перебоях в работе соцсети 17 апреля 2021 года. Неполадки наблюдаются с самого утра.

- У некоторых из вас могут не загружаться твиты. Мы работаем над решением проблемы, — сказано в посте, опубликованном в официальном аккаунте сети.

Сервис Downdetector, который отслеживает проблемы в работе и отключения ресурсов, подтвердил сбои в сети. 90% жалоб связано с проблемами на сайте, еще у восьми процентов пользователей ресурс вовсе не загружается, у 27% возникли проблемы со входом в Твиттер.

Ранее Роскомнадзор заявил, что будет добиваться удаления опасного контента в этой сети – призывы к самоубийствам, детская порнография, информация о наркотиках. Роскомнадзор направлял Твиттеру 28 тысяч требований, но по сей день больше 3000 материалов с запрещенной информацией остаются не удаленными. В связи с этим ведомство сообщило, что будут приложены силы для замедления работы социальной сети.