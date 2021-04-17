Макрон в ближайшее время планирует провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 17 апреля, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Ранее Макрон принял в Елисейском дворце Владимира Зеленского. Президент Франции подтвердил приверженность единству и суверенитету Украины. Отмечено, что Зеленский также провел разговор и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в коммюнике.

Также Макрон, выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и заявил о необходимости найти прочное политическое решение конфликта.

Напомним, что в марте украинские силовики заявили об обострении конфликта у поселка Шумы в Донецкой, где погибли четверо военных, и еще двое были ранены.

Киев заявил, что не желает решать конфликт силовым путем.Об этом ранее заявил генерал ВСУ.