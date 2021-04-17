Видео задержания украинского консула Сосонюка опубликовано ФСБ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ опубликовала кадры задержания украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка, который, по данным спецслужбы, интересовался базами данных россиян и уголовных дел. Это следует из видеозаписи оперативных мероприятий ФСБ России, распространенной в субботу, 17 апреля.

"Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел", - сказал в ходе опроса свидетель.

Напомним, Россия высылает украинского консула, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации.

В российском МИД указали на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности России

Консул должен страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.