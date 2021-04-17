Лукашенко заявил о принятии «самого принципиального решения» на посту президента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал одно из самых "принципиальных решений за четверть века" нахождения у власти. Он не рассказал о чем идет речь, но отметил, что в скором времени его озвучит. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба президента.

"Поэтому даже если меня не будет, я так по-народному говорю, "только через мой труп", у них ничего не получится", — сказал он журналистам.

Лукашенко также не рассказал о решении в какой сфере идет речь, но при этом отметил, что, скорее всего, это будет декрет президента.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о том, будет ли он прививаться от коронавируса, а также о том, сколько вакцины производится в Беларуссии. Он отметил, что ситуация в стране с инфекцией контролируемая.

Лукашенко также рассказал, что в Белоруссии производится достаточное количество вакцины, чтобы обезопасить граждан на 6-8 месяцев.