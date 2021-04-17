Украина высылает старшего дипломата посольства РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина высылает из страны старшего дипломата посольства РФ в Киеве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.

"Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - сказано в сообщении. Отмечено, что решение принято в ответ на высылку украинского консула из России.

Напомним, что 17 апреля МИД РФ объявил временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. ФСБ предоставило кадры задержания консула, который по данным спецслужбы, получил закрытую информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Он должен покинуть РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля".

В МИД Украины выразили решительный протест в связи с якобы "неправомерным задержанием 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".