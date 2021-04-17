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Политика17 апреля 2021 20:12

Bloomberg: США намеренны усилить санкции против долговых обязательств России

Белый дом продолжает изучать влияние введенного на этой неделе нового пакета ограничений
Анастасия РЫШКОВА
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Белый дом продолжает изучать влияние введенного на этой неделе нового пакета ограничений.

Белый дом продолжает изучать влияние введенного на этой неделе нового пакета ограничений.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена намеренна ужесточить санкции против РФ в отношении долговых ценных бумаг России. Если это произойдет, то они распространятся на вторичный рынок.

По данным агентства Bloomberg Белый дом продолжает изучать влияние введенного на этой неделе нового пакета ограничений в отношении России. Отмечено, что США усилит рестрикции в случае, если РФ не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политику Штатов.

Источник агентства отмечает, что запрет может распространяться на торговлю российскими ценными бумагами в течение как минимум первых 90 дней после их выпуска.

Напомним, 15 апреля 2021 года, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. При этом в администрации президента отметили, что не хотят портить отношения с Россией.

В МИД РФ оценили действия Штатов и отметили, что ответ не замедлит себя ждать. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США не нужны причины для усиления санкций в отношении нашей страны.