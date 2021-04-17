ФСБ задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко

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ФСБ задержала двух человек, готовивших переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники спецслужб двух стран пресекли противоправную деятельность двух людей. Это Юрий Зянкович и Александр Федут. Первый, помимо белорусского паспорта, имеет еще и американский. По данным силовиков, задержанные планировали военный переворот в Белоруссии.

Для достижения цели они намеревались воспользоваться "сценарием "цветных революций". Физическое устранение Лукашенко было одной из целей заговорщиков.

- Зянкович должен был убедить Вооруженные силы Белоруссии участвовать в военном перевороте вместе с украинскими националистами. Переворот планировался в Минске 9 мая во время Парады Победы, - заявили в ЦОС ФСБ.

Ранее белорусский лидер заявил, что спецслужбы обнаружили группу людей, готовящих похищение его детей. Он предупредил, что подобные действия приведут к жесткому ответу.

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По его версии, к этому причастны также недавно задержанные оппозиционные политики Костусев и Федута (подробности)