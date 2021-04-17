Росавиация создала оперштаб для возвращения россиян из Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росавиация создала оперштаб для организации вывоза российских туристов из Турции. В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.

"Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции. На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России. Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько провёл его заседание", - говорится в сообщении.

Оперштаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс РФ о количестве выполненных рейсов, количестве перевезенных туристов, а также количестве граждан РФ, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину.

Отмечено, что авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. Будет усилена работа колл-центров.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия ограничивает количество полетов в Турцию и Танзанию из-за увеличения числа коронавирусных больных в этих странах. Организованны вывозные рейсы. Ранее российские туристы пожаловались на трудности вылета из Стамбула.