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Политика17 апреля 2021 22:20

Захарова назвала киевский режим антиукраинской голограммой

Она подчеркнула, что киевские власти меньше всего заботятся о собственных гражданах
Анастасия РЫШКОВА
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Захарова назвала киевский режим антиукраинской галограммой.

Захарова назвала киевский режим антиукраинской галограммой.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос возможного вступления Украины в НАТО.

"В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан - одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", - отметила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что членство Украины в НАТО является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.

В Кремле отметили, что вступление в альянс может усугубить внутриукраинский кризис, потому как такое решение является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Зеленский призвал членов НАТО обратить внимание на формирование российских войск около границы с Украиной, на что в Москве отметили, что РФ вправе укреплять свои границы.