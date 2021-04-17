Захарова назвала киевский режим антиукраинской голограммой

Захарова назвала киевский режим антиукраинской галограммой.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос возможного вступления Украины в НАТО.
"В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан - одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", - отметила Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что членство Украины в НАТО является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.
В Кремле отметили, что вступление в альянс может усугубить внутриукраинский кризис, потому как такое решение является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее Зеленский призвал членов НАТО обратить внимание на формирование российских войск около границы с Украиной, на что в Москве отметили, что РФ вправе укреплять свои границы.