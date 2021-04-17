«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над командой "Филадельфия Флайерз" из штата Пенсильвания в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 6:3 в пользу "Вашингтона".

В составе победившей команды дубль в ворота соперника на ледовой арене оформил российских хоккеист Александр Овечкин. Также спортсмен выполнил одну голевую передачу.

Ещё по одной шайбе забросили крайний нападающий Конор Шири, канадский хоккеист Энтони Манта, центральный нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

У "Филадельфии" шайбы смогли забить хоккеисты Иван Проворов, Джеймс ван Римсдайк и Уэйд Эллисон.