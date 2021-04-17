В возрасте 35 лет умер Лиам Скарлетт - британский балетный хореограф, талант которого СМИ королевства считали выдающимся.

О смерти Скарлетт сообщила его семь, однако причин его ухода из жизни родственники раскрывать не стали.

- Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот тяжелый момент наши мысли сейчас с его родными и друзьями, - говорится в заявлении королевского театра Ковент-Гарден в Twitter.

Балетный хореограф Лиам Скарлетт считался едва ли не лучшим в своем деле за последние полвека. Он активно сотрудничал с балетными труппами в Великобритании, США, Новой Зеландии и Норвегии.