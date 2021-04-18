Экономист рассказал, что будет с курсом рубля весной 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля и его позиция к доллару и евро на мировом рынке зависит от множества различных факторов. О том, что с российским рублем будет весной 2021 года, в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал финансовый и биржевой аналитик, трейдер Степан Демура.

По мнению специалиста, в течение ближайших месяцев будет наблюдаться "неопределенная ситуация.

- На рынках сейчас ситуация, мягко выражаясь, неопределенная. И на такой длинный промежуток времени делать прогноз я сейчас просто не смогу. Смотрите, мы сидели какое-то время в диапазоне 73-77 рублей за доллар, сначала попытались выйти вниз, теперь попытались выйти вверх, но рубль скорее смотрит вверх, дальнейшее ослабление рубля, наверное, 81, дальше 87. А дальше уже будет видно, - высказался экономист.

Также Демура высказался о том, почему в прошлом году рублю не удалось особо укрепиться, несмотря на то, что граждане тратили деньги внутри страны из-за закрытых границ.

- Хотя у нас страна полностью импортирующая, мы производим только нефть, газ, денег у людей не так уж много, как казалось. И почему должен был укрепляться рубль? Импорт должен был бы его укрепить, поскольку больше тратили, вернее, ослабить, но он особо не укреплялся, он стоял на месте. Понимаете, <...> локальные факторы (оказывают влияние на рубль), вроде того, тратят, не тратят местные аборигены, особого значения не имеют. Здесь все определяют капитальные потоки, такие мощные потоки, трансграничные, - объяснил экономист.