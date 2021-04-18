Слуцкий: В свете последних антироссийских событий можно говорить о возможном выходе России из ПАСЕ

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в свете последних антироссийских событий можно говорить о возможном выходе России из ПАСЕ.

- Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из совета Европы в целом. Я думаю, что российское руководство примет адекватное решение, - высказался депутат в эфире "Соловьев. Live".

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел дополнительные антироссийские санкции. В частности, они связаны с делом осужденного Алексея Навального.