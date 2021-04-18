Видео обсуждения военного переворота в Белоруссии опубликовано в сети

Белорусский адвокат Юрий Зенкович, который обсуждал с группой людей планы по военному перевороту и покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко, попал на видео. Ролик с его участием в Телеграме показал гостелеканал ONT News.

- Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два - занять, блокировать Внутренние войска, блокировать ОМОН, - говорит на видео Зенкович.

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