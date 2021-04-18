Доктор Мясников рассказал о пользе морской рыбы для борьбы с последствиями коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе омега-3 жирных кислот при реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

По мнению эксперта, именно этот микроэлемент оказывает положительное влияние на состояние здоровья человека, в частности он обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией.

- Омега-3 - это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет, - объяснил специалист в эфире телеканала "Россия 1".