Пушков назвал три необходимых навыка, чтобы быть генсеком НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр об "угрозе" России для Европы и назвал три необходимых навыка, чтобы быть генсеком НАТО.

По его мнению, для того, чтобы занимать эту должность в наши дни особой " квалификации не надо".

- Чтобы быть генсеком НАТО в наши дни, квалификации не надо: нужно уметь три вещи. Первое: с квадратными глазами повторять раз в месяц, что НАТО будет иметь дело с Россией с позиции силы. Второе: во всем слушаться помощника главы Госдепа США. Третье: раз в неделю напоминать о приближении российской угрозы к границам НАТО, - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Также сенатор добавил необходимость "продвигать в аппарате альянса "разнообразие"", которое будет служить своеобразным тестом на толерантность.

- Без этого - не выйдет. Но у нынешнего минобороны ФРГ все получится, - отметил Пушков.